“フリー素材アイドル”として知られるグラビアアイドルで実業家の茜さや（32）が8日までにSNSを更新。第2子、3子となる双子を妊娠していることを報告した。「驚かせてしまう方もいるかもしれませんが、現在妊娠中で、まさかのまさかの双子ちゃんです」と報告。昨年10月に第1子出産を報告したばかりで、「いざ1人目を産んで、自分の体力のなさを痛感して『これは、できるだけ早いうちに…！』と年子を決意しました。（もちろん授か