モバイルバッテリーシェアリングサービス「CHARGESPOT」は3月2日より、22歳以下のユーザーを対象とした常設の割引プラン「U22割」を開始した。マイナンバーカードによる年齢認証で、3時間未満の利用が165円となる。このサービスは一体、若年層の日常にどう浸透しているのか。CHARGESPOTを運営するINFORICHが3月24日、青山学院大学に通う学生ら3名と座談会を開催し、そのリアルに迫った。(左からINFORICHセールスプランニングデパー