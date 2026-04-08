Screenshot: はらいさん 音楽を聴いたり、写真や動画を撮影したり、気になったことはハンズフリーでAIに質問できるMetaのAIグラス。先日Metaは、Ray-Ban MetaグラスとOakley Metaグラスを数ヶ月以内に日本でも発売すると発表しましたが、意外と国内での発売は近いのかもしれません。Blayzer Optics (Gen 2)の国内価格は8万2500円〜？ Screenshot: は