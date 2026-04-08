仕事再開12日にテレビ中継の解説ママになったプロゴルファー・上田桃子が、国内女子ツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン（埼玉・石坂GC、10〜12日）で最終日にテレビ中継の解説を務める。昨年10月31日に第一子の男児を出産。その後では初の大役だ。既に育児を優先しながら仕事を再開。本日8日には、ウェア契約20年のPEARLY GATES（パーリーゲイツ）でディレクションした限定アイテムが発表された。この機にTHE A