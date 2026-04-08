気温が安定しない今の時期、さっと羽織れるライトアウターが頼りになります。着心地のよさにもおしゃれさにも妥協したくない人におすすめなのが【グローバルワーク】のブルゾンです。ダンボールニット素材でおしゃれ見えしやすく、スタンド襟やドロスト仕様の裾で今っぽい着こなしに仕上がりそう。お値下げ中の今が、賢くゲットできるチャンスです。 スタンド襟 & 絞れる裾がおしゃれのポイント