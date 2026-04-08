ふかふかのラグの上で、のんびり読書を楽しむ飼い主さん。すぐそばでは猫がおすわり。穏やかな時間が流れているかと思いきや、次の瞬間、空気は一変し……。緊張感漂う一幕は、記事執筆時点で1.8万再生を突破。「ママさんが怒られてるの初めて見ました」「すぐ怒るのも可愛い」といったコメントが寄せられました。いったい、飼い主さんの身に何が起きたのでしょうか？