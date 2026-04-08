共働きで家事は私に丸投げなのに、お金だけは「完全折半」を要求する理不尽な夫。育休中もその態度は変わらず、ついに私の我慢も限界に。職場復帰のタイミングで、夫の大好きな「半分こ」を逆手にとって痛快な反撃に出た、筆者の実体験エピソードをご紹介します！ 異常なまでの「半分こ」要求 私たち夫婦は共働きですが、家事の負担は私の方が多く、9対1の割合でした。それにもかかわらず、夫はお金に関してだけ「