こんにちは!アップ教育企画・進学館の齋藤と申します。 【調査結果】年収1000万円超の20代と受験勉強の関係 春爛漫。そよぐ風に舞う花びら。見惚れるほど鮮やかな満開を迎えた桜は、入学式シーズン到来の証です。私立中学校でも、積年の努力を実らせて合格を勝ち取った新中学1年生が、不慣れ極まりない制服姿を披露することとなります。 近年は、保護者さまに晴れ姿を見せる前に、オリエンテーションなどと並