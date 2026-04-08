俳優の柳楽優弥が主演を務め、SixTONESの松村北斗が共演するNetflixシリーズ『九条の大罪』が、2日から配信され、8日に発表された日本におけるNetflix週間TOP10（シリーズ）で1位、Netflix 週間グローバルTOP10（非英語シリーズ）で7位を獲得。大きな反響を呼んでいる。この度、柳楽、松村、そして本作の生みの親である原作者・真鍋昌平氏の初3ショットスペシャルトーク映像が到着した。【動画】お気に入りのセリフは？スペシャ