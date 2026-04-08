日本テレビのスマホコンテンツブティック「VIRAL POCKET」が、生成AIクリエイター宮城明弘氏（KANA-L HOLDINGS所属）と共創し、生成AIを活用した新たな映像表現の可能性に挑戦する。『The Unseen Beauty』と名付けられた本プロジェクトには、4人の視覚障害者（北村直也さん・関場理生さん・西脇有希さん・真しろさん）を映像監督として迎え、アーティストの楽曲を知覚や感性をもとに解釈して表現する。【動画】神秘的…視覚に頼