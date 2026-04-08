トランプ大統領がイランへの攻撃を2週間停止すると明らかにしたことを受けて、日経平均株価が大幅上昇し、上げ幅は2600円を超えました。円相場は1ドル＝158円台まで円高方向に動いています。また、原油価格は急降下し、一時1バレル＝117ドルまで上昇していたWTI原油先物価格は90ドル台前半まで下落しました。