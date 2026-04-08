アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日よりグランドメニューをリニューアルする。【写真】少なめライスでデザートまで！パインも選べるライトセット新年度が始まるこの季節に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込めて、グランドメニューに新メニューが加わりパワーアップ。よりバラエティに富んだハンバーグやサラダ、デザートメニューを選べるようになった。