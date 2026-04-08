俳優小園凌央（29）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。父ヒロミの粋な贈り物について語った。タレントのヒロミを父、歌手松本伊代を母に持つ小園は「最強2世の親子参観」のパートに出演。恋人を両親に紹介したことがあるか聞かれると「高校生の時1回だけあって」と回想。「（当時の彼女が）お家に来て。何か袋があって、玄関に。何だろう？と思ったら、僕と彼女のおそろいの靴を買っておいて