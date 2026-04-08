「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手が四回の第２打席でドジャース・山本由伸投手と対戦。カウント３ボールから勝負をかけたが、左飛に倒れた。３球連続で冷静にボールを見極め、カウント３ボールとした岡本。４球目のフォーシームをきれいにとらえたかに思われたが、ややバットの先だったか打球が伸びず。いい角度で上がりながらも左飛に打ち取られた。第１打席では初球のカ