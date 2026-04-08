ILLITが8日までに、公式SNSチャンネルで4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」のプロモーションカレンダーを掲載した。7日には収録曲「GRWN」バージョンのコンセプトフォトを公開。14日には「FERR RIDER」のフォトを公開する。韓国メディアのスポーツワールドは8日「以前、メンバーごとに似ている動物とともに話題を呼んだ『PAW PAW』バージョンに続き、新たなビジュアル変身。21日には、新アルバムの楽曲の一部を先行で聴けるハ