タレントで実業家の紗栄子（39）が8日までに自身のインスタグラムを更新。世界的人気バンドのライブ参戦を報告した。「日曜日は @nasufarmvillage のカッサンドロの24歳のお誕生日のお祝いをして、夜は @oneokrockofficial のライブへ」と記した紗栄子。人気ロックバンド「ONE OK ROCK」のライブへ行ったとつづった。「同じ高校に通っていたこともあり、かれこれ23年くらい彼らの軌跡を見させていただいてきたけど…みんな本