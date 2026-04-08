「北九州のソウルフード」資さんうどんが、人気メニューを特別価格で提供する平日限定ランチ「資ランチ」を福岡県内の一部店舗で開始する。新生活シーズンに合わせ、手頃な価格で満腹感を得られる内容となっている。【写真】お得ランチ『かけうどん＋山菜いなり２個＋ごぼ天２本』など提供期間は4月9日から4月22日までの平日で、時間は午前10時から午後5時まで。土日は対象外となる。対象は福岡県内の10店舗限定で、店舗ごとに