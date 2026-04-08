「左足関節脱臼骨折」のため約1カ月間の入院および当面の休業を発表したタレント松本明子（60）が8日、インスタグラムを更新。還暦となる60歳の誕生日を病室で迎える思いをつづった。「還暦を病室で迎えます。50代最後の日に骨折手術痛みと格闘しております」と近況を報告。「ラジオビバリー昼ズでは本人不在の還暦スペシャルを放送して下さる幸せ者となり、ゴゴスマの皆様や、83年同期で還暦祝いを開いて下さる予定でしたのに…骨