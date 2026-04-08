ボックスシートのレオライナーが「満杯」になる日西武鉄道は2026年3月27日、山口線で新型車両「L00系（れおけい）」の営業運転を始めました。【大変化!?】これが「L00系」運用開始後の様子です（画像）山口線は「レオライナー」の愛称をもち、西武多摩湖線「多摩湖駅」から埼玉西武ライオンズの本拠地・ベルーナドームの最寄り駅である「西武球場前駅」までを結びます。1両の長さ約8.5mという小型の4両編成がゴムタイヤで走る