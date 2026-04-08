グラビアアイドル冴島ななが7日までにインスタグラムを更新。ランジェリーショットを披露した。冴島は「みた人ほうこくしてっ」とコメントし、ランジェリーショットをアップした。冴島はランジェリー姿で撮影に応じる姿を投稿。あおむけでGカップバストを強調させ、満面の笑みを浮かべている。この投稿にフォロワーからは「最高過ぎまーす」「とても美しくてかわいい」「笑顔が素敵」とコメントが寄せられている。冴島は3月21日生