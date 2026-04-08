元AKB48の篠田麻里子（40）が7日、インスタグラムを更新。長女の小学校入学を報告した。篠田は「今日から小学生。あっという間だなぁ…たくさん笑って、たくさん学んで、新しい生活が毎日楽しい時間になりますように」と、長女の小学校入学を報告し、満開の桜をバックにしたツーショットを披露した。この投稿に「入学おめでとう」「早いですね〜すくすく成長していくのも楽しみですねっ！」「ママこれからもファイト〜」などのコ