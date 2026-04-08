お笑いタレント横澤夏子（35）が7日までにインスタグラムを更新。長女の小学校入学式を報告した。横澤は「長女の小学校入学式でした!ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした!」と感謝を伝えた。続けて「三女が生まれたばかり、3歳1歳0歳の三姉妹の時がてんやわんやすぎてなにがなんだか状態だったけど今年6歳4歳2歳の三姉妹になってさらに変わってきてる!6歳の卒園式があってあんなに一生同