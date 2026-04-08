静岡朝日テレビの白木愛奈アナウンサー（27）が3日、インスタグラムを更新。満開の桜とのショットをアップした。白木アナは「桜の満開が発表された翌日」とコメントし、桜を背景にしたショットを披露した。白木アナはボーダーのニットを着用し、満面の笑みを浮かべている。続けて「穏やかで時間がゆっくり流れていて、ずっと見ていたかったです」と感想をつづった。この姿にフォロワーからは「ふっくら膨らみがたまりません」「ニ