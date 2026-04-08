気象予報士でタレントの穂川果音（40）が7日にまでインスタグラムを更新。ランニングをしたことを報告した。穂川は「とても久しぶりにランニングリフレッシュのために走ってるよ!」と報告し、ランニングウエア姿をアップした。穂川はタイトなランニングスパッツを着用しており、美ヒップのラインををくっきりとあらわにしている。続けて「ランニング終わりに芝公園お散歩したら、ギリギリ桜も見られました嬉しい」とつづった。