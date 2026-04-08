◆米大リーグブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）ドジャース・山本由伸投手（２７）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に先発。昨季“伝説”をつくったトロントで６回に初失点した。５回まで１安打無失点だった右腕は、３点リードの６回。先頭のヒメネスに右前打を許し、連続アウトは１２人でストップ。２回以来の走者を背負った。その後１死二塁から１番スプリンガーに