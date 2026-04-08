日本テレビの河出奈都美アナウンサー（29）が7日までにインスタグラムを更新。同局の杉原凜アナウンサー（29）大町怜央アナウンサー（31）とのショットを披露した。河出アナは「久しぶりの同期会(せっかくなので7年前の初々しい写真も載せておきます)」とコメントし、スリーショットをアップした。現在の写真と、入社当時の初々しい写真を公開している。続けて「話す内容はすっかり大人になったけどカラオケのノリはまったく変わり