男子プロゴルフツアー国内開幕戦、東建ホームメイトカップ（９〜１２日）が行われる三重・東建多度カントリークラブ名古屋で８日、Ｓ状結腸がんのため昨年１２月に亡くなったツアー歴代最多９４勝の「ジャンボ」こと、尾崎将司さん（享年７８）の追悼セレモニーがプロアマ戦のスタート前に実施された。尾崎さんの長男・智春氏と、今大会に出場する１８選手が参加。故人に選手一同の感謝と敬意を表すとともに、ゴルフ界のさらな