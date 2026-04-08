三田寛子（60）が7日までにインスタグラムを更新。ライブのチケットを取ることができないながらも、韓国まで行ったことを投稿した。ハッシュタグでStray Kidsと、韓国の8人組ボーイズグループの名前を記した三田。「日本でチケッティング惨敗心砕け散る中でもこの際行って奇跡を起こそう心強く友達と先日思い切って渡韓奇跡は起きず」と記し、ホテルの部屋でがっかりした表情をする写真を投稿した。それでも「こんな時もあ