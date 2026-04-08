（CNN）米軍がイラン国内への攻撃を停止していることが分かった。米当局者が明らかにした。米中央軍によると、米国は今回の戦争開始以降、イラン国内の1万3000個を超える目標を攻撃してきた。トランプ米大統領は7日夜、2週間の停戦に同意したと発表。イランがホルムズ海峡の再開に同意することが条件だとしている。イランのアラグチ外相によれば、この2週間の間、イラン軍がホルムズ海峡の安全な通航の調整に当たる見通しだという