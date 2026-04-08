【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳへの投稿で、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると明らかにした。イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡に関し、イランが「完全、即時、安全」な開放に同意することを条件とした。実現すれば、米国とイランは戦闘終結に向けた協議を重ね、２週間以内の最終合意を目指す方向だ。トランプ氏は米東部時間７日午後８時（日本時間８日午前９時）まで