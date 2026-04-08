TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、8日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金前5：20）に出演。友だちづくりについて、自身の考えを伝えた。【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子時刻を知らせるシマエナガのぬいぐるみが小屋から飛び出し、「あーずみー」と安住アナに声かけ。突然、「一年生になったら」を歌い始め、歌の途中で「って友だち100人て…ハードル高くない？！」