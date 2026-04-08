シンガー・ソングライターあいみょん（31）が7日、インスタグラムのストーリーズを更新。甲子園開幕戦で始球式に臨む前に心境を明かしていた。あいみょんは「甲子園着いて一生緊張している甲子園開幕、楽しむ」とつづり、ボールを手に、スマホで鏡越しに自撮りをする姿を公開した。この日、あいみょんは甲子園開幕戦の始球式に阪神のチャンピオンユニホーム姿で登場。ノーバウンド投球を披露し、試合前から球場を沸かせていた