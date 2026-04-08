タレントのみちょぱこと池田美優（27）が7日までに、自身のXを更新。実母との幼少期のプリクラを公開した。池田は「2、3歳頃のプリクラが出てきた。かわいい自分」とし、実母とのプリクラ写真をアップ。とともに「ママ真顔過ぎないか？」と自身の後ろで真顔でうつりこむ母親にツッコミを入れた。この写真にフォロワーからは「なんでこんなに深刻な顔なんだ」「ママ美人さんなのに真顔でじわるw」「小さい頃からかわいさは変わらな