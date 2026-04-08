【東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”】 4月15日 開催 4月8日 グッズ発売 東京ディズニーシーにて、4月15日より開催となるアニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」のスペシャルグッズを撮り下ろしでお届けする。グッズの発売日は4月8日。