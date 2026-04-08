岡山西警察署 少女の尻を触るなどわいせつな行為をした不同意わいせつの疑いで、岡山市北区久米の契約社員の男（57）が7日、逮捕されました。 警察によりますと、男は2025年9月18日午前7時45分頃から午前8時頃にかけて、岡山県南部のJRの駅で、当時中学生だった10代の少女の尻を触った他、列車で腰に手を回して抱き着くなどわいせつな行為をした疑いが持たれています。 少女の親族から110番通報を受けた警察が防犯カメラ