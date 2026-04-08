韓国軍合同参謀本部は8日、北朝鮮が同日、朝鮮半島東の海上に向け未詳の発射体を発射したと発表した。弾道ミサイルと見られるという。北朝鮮は前日にも平壌一帯から東に向け未詳の発射体を発射したが、飛行初期に異常を見せ、レーダーから消失したとされる。