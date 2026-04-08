◆トロント・ブルージェイズーロサンゼルス・ドジャース7日（日本時間8日午前8時7分試合開始、ロジャースセンター）メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」先発出場。山本由伸投手（27）が先発を務め、ブルージェイズの岡本和真選手（29）も「5番・サード」でスタメンに名を連ねた。大谷は前日のブルージェイズ戦で6回に今季初の2試合連発とな