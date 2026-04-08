7日夕方、大館市十二所の田んぼでクマ1頭が目撃されました。近くには小学校などがあり、警察が注意を呼びかけています。大館警察署の調べによりますと7日午後5時50分ごろ、大館市十二所字大平の田んぼにクマ1頭がいるのを付近を車で通りかかった男性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。最も近い民家までは約200メートルで、付近には成章小学校のほか高齢者福祉施設、世代間交流施設などが