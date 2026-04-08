イラン議会国家安全保障・外交政策委員会のイブラヒム・レザイ報道官は現地時間4月7日、取材に対し、「イランはホルムズ海峡とペルシャ湾の安全を確保するための計画および関連立法を策定している。ホルムズ海峡は以前の状態には戻らない」と改めて強調しました。レザイ氏はまた、「現在イランの原油輸出は通常どおりだ。原油の生産能力はむしろ以前より高まっており、既にハルク島の安全を確保するために必要な措置を講じた」と述