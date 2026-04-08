南九州らしい独特の地名が多い宮崎県。駅名にも個性的な読み方がたくさんあります。All About ニュース編集部は3月24日、全国20〜70代の男女250人を対象に「読むのが難しい駅」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「読むのが難しいと思う宮崎県の駅」ランキングを紹介します！【10位までの全ランキング結果を見る】2位：日向沓掛（ひゅうがくつかけ）／62票2位にランクインしたのは、日向沓掛（ひゅうがくつか