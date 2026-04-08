4月8日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ ＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？ 今朝は2月並みの冷え込み 今朝の熊本市は、最低気温が4.4℃と3月15日以来の5℃を下回る冷え込みとなりました。阿蘇市乙姫では、－1.8℃まで下がり、2月中旬並みの寒さとなりました。山鹿市鹿北でも－0.5℃、人吉市でも2.6℃を記録するなど、県内各地で平年より5℃ほど低い寒い朝でした。 今日とこれからの天気 今