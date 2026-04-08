【ロンドン＝横堀裕也】英政府は７日、米国の人気ラッパーのカニエ・ウェスト氏の入国を拒否することを決めた。７月にロンドンで開催される野外音楽祭に出演予定だったが、これまでの反ユダヤ主義的な言動が物議を醸しており、政界も巻き込んで出演に反対する声が強まっていた。ウェスト氏はナチス・ドイツのヒトラーを礼賛するような曲を発表するなどしており、３月末に野外音楽祭「ワイヤレス・フェスティバル」への出演が発