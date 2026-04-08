在日米大使館訪問後、取材に応じる広島市の松井一実（左）、長崎市の鈴木史朗両市長＝8日午前、東京都千代田区今月下旬から開かれる核拡散防止条約（NPT）再検討会議に先立ち、広島の松井一実、長崎の鈴木史朗両市長は8日、東京の在日米大使館を訪問し、トランプ大統領宛ての要請文を提出した。NPT体制の堅持や、核軍縮を確実に進展させるための道筋を示すよう求める内容だ。要請文は、核保有国やその同盟国で「核兵器に依存す