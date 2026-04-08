俳優の須賀健太（31）が、4日放送のTOKYO MX『サバンナ高橋の、サウナの神さま』（隔週土曜 後6：00）に出演。子役時代の給与事情を明かした。【写真】「ボーナス的なのは…」上半身裸で子役時代の給与事情を明かした須賀健太須賀は、高橋茂雄から子役時代の給与事情を聞かれ「お小遣い制でした」と回答。小学校時代は毎月100円をもらっていたという。これに加えて「これが欲しいというのは、この作品頑張ったらとか、ボーナ