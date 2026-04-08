７日は４鞍に騎乗した佐々木世麗騎手＝園田・尾林幸二厩舎＝だったが、３着が最高着順だった。８日は７鞍に騎乗。なかでも「初騎乗だけど楽しみ」という３Ｒのデイムサンライズで勝利を目指す。２ＲプレシャスストーンＢ３ＲデイムサンライズＡ４ＲナリタボニーＢ７ＲアングラーＢ９ＲボールザマホーニーＣ１０ＲワローテルＣ１２ＲブンブンマルＣ（本紙評価