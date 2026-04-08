英国Ｇ１・コロネーションカップ（６月６日、エプソム競馬場・芝２４１０メートル）の登録馬２７頭が４月７日、主催者から発表された。昨年２着だったカランダガン（セン５歳、仏・フランシスアンリ・グラファール厩舎、父グレンイーグルス）がエントリー。昨年のサンクルー大賞、キングジョージ６世＆クイーンエリザベスＳ、英チャンピオンＳ、ジャパンＣ、今年のドバイ・シーマクラシックと現在、Ｇ１を５連勝している。昨