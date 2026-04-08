◆米マイナー２Ａハリスバーグ―アクロン（７日、米ペンシルベニア州ハリスバーグ＝ＦＮＢフィールド）ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（２８）が７日（日本時間８日）、２Ａハリスバーグの本拠地開幕戦となるアクロン戦に先発し、５回１／３を４安打４失点（自責３）で降板。７８球で９三振を奪い、勝利投手の権利を得たが、リリーフ陣が大量リードを追いつかれて消滅した。３月２７日（同２８日）に３Ａロチェ