ドル円理論価格1ドル＝159.02円（前日比-0.58円） 割高ゾーン：159.82より上 現値：158.67 割安ゾーン：158.23より下 過去5営業日の理論価格 2026/04/07159.60 2026/04/06159.19 2026/04/03158.77 2026/04/02158.71 2026/04/01158.84 （注）ドル円理論価格とは？ Klugチームが独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動