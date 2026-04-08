「ブルージェイズ−ドジャース」（７日、トロント）ドジャースの大谷翔平投手をアクシデントが発生した。五回の第３打席で捕手の右手が左二の腕に当たって絶叫。打席は続行したが右飛に倒れた。五回無死一塁から初球を見逃した際、捕手のバレンズエラが一塁へ牽制球を送った。その際、大谷の左二の腕に当たった。思わず大声を上げ、一塁方向に歩くシーンもあった大谷。ベンチからロバーツ監督やトレーナーが出てきて状態を確