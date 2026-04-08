哀川翔の息子で俳優の福地展成（29）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。哀川そっくりのしぐさで明石家さんまを驚かせた。福地は同番組初出演で「最強2世の親子参観」のコーナーに登場。さんまに紹介され「福地展成と申します。初めまして」とあいさつした。また「役者さんですよね？」と聞かれると「一応、役者やってます」と一礼。両手を膝に置きながら前傾姿勢で話す姿に、さんまが「雰囲気